Berner Bürgerliche fordern Selbstbehalt für Sozialdienste

Nach dem Volks-Nein von Mitte Mai zu Kürzungen in der Sozialhilfe sehen die Bürgerlichen im Kanton Bern weiterhin Reformbedarf. In einer überparteilichen Motion wollen Grossratsmitglieder aus SVP, FDP, BDP und GFL nun verstärkt bei den Sozialdiensten ansetzen. Diese sollen mit einem Selbstbehalt angehalten werden, ihre Klienten so rasch wie möglich wieder einzugliedern. Sozialdienste, dies nicht rasch genug tun, sollen einen Obolus entrichten, so die Idee.