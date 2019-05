BDP-Schweiz-Präsident fordert Kurskorrektur

«Die Bilanz der zu Ende gehenden Legislatur spricht Bände», betonte Landolt an der Versammlung der BDP Kanton Bern am Donnerstag in Biglen. Landolt bezeichnete die Bilanz als «katastrophal».

In den vergangenen vier Jahren hätten sich immer wieder «konservative Egoisten» durchgesetzt. Starre parteipolitische Positionen hätten Reformen verunmöglicht. «Das Risiko, dass wir uns europapolitisch schachmatt setzen, steigt», warnte Landolt. Der Präsident der BDP Schweiz wies auch auf die bröckelnde Solidarität hin. «Bildung ist nicht mehr eine Investition in die Zukunft, sondern plötzlich ein Kostenfaktor». Die Verlierer der Legislatur, so Landolt, seien Frauen und Junge.