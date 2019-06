Arbeitslosenquote im Kanton Bern sinkt auf 1,7 Prozent

Im Gastgewerbe macht sich die beginnende Sommersaison bemerkbar, wie die kantonale Volkswirtschaftsdirektion am Freitag mitteilte. In dieser Branche sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 134 Personen.

In den Berufen des Baugewerbes waren im Mai 219 Personen weniger arbeitslos als im April. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit stabil. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 1,8 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit nahm in acht von zehn Verwaltungskreisen ab, in den übrigen stieg sie leicht an. Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosenquote im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli. Dort sank sie um 0,4 Prozentpunkte.

Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 0,8 Prozent im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli bis 2,7 Prozent im Verwaltungskreis Biel. Im Mai 2019 waren ebenso viele Personen arbeitslos wie im Mai 2018.

Vorwiegend aus der Industrie trafen im Mai 23 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 186 Beschäftigte. Im April waren es zwölf Gesuche gewesen, die 265 Beschäftigte betrafen.

In der gesamten Schweiz waren im Mai noch 101'370 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 2,3 Prozent von 2,4 Prozent im April.