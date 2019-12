Andreas Zeller tritt ab

Die RBS hilft Asylsuchenden bei Rekursverfahren nach einem negativen Entscheid. Dies wurde in der Debatte vereinzelt kritisiert. Betont wurde aber auch, dass die Möglichkeit auf Rekurs ein Teil des schweizerischen Rechtsstaates sei und nicht dazu diene, die Arbeit des Staates zu unterlaufen. Die Synode genehmigte einen Kredit von 120'000 Franken für die Jahre 2020 bis 2023.

Die KAZ will die rechtliche und psychosoziale Situation von Ausschaffungshäftlingen verbessern. Auch sie erhält 120'000 Franken für die kommenden vier Jahre.

Resolution für Fluchthelfer

Weiter nahm die Synode eine Resolution an mit dem Titel «Hilfe in Not ist kein Verbrechen». Zurzeit macht sich strafbar, wer die Flucht in die Schweiz oder den rechtswidrigen Aufenthalt von Asylsuchenden fördert. Die Resolution fordert, dass solche Handlungen künftig straffrei sind.