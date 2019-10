Amstutz ruft auf, nur Salzmann zu wählen

Der Eintrag hat schon fast 300 Likes ausgelöst. Ist das der Beginn einer kleinen Rebellion, deren Exponenten sich am kommenden Mittwoch an der Delegiertenversammlung der kantonalen SVP zu Wort melden werden? Amstutz selber wird dort persönlich zugegen sein, weil ihm als abtretender Nationalrat der Dank ausgesprochen wird.

Amstutz' persönliche Meinung

Adrian Amstutz bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass er persönlich für eine Einerkandidatur einstehe. «Wer Salzmann will, muss erstens unbedingt wählen gehen und zweitens einzig Salzmann aufschreiben», sagt er. Die zweite Zeile auf dem Wahlzettel solle man streichen, denn es bestehe entgegen der weit verbreiteten Meinung keine Pflicht, zwei Namen aufzuschreiben. Seine Empfehlung sei eine Folgerung aus Ständeratswahlen in der ganzen Schweiz. Auch aus seinem eigenen Ständeratswahlkampf 2011 und demjenigen von Albert Rösti 2015. Die beiden SVP-Exponenten unterlagen damals im zweiten Wahlgang. «Weil die anderen so genannt bürgerlichen Parteien verdeckt die Linke sowie deren EU- und migrationsfreundlichen Kurs unterstützt haben», erklärt Amstutz die Niederlage. So sei die SVP ausgebootet worden.

«Es gibt keine konzertierte Aktion gegen das Zweierticket innerhalb der SVP», sagt Parteisekretärin Aliki Panayides auf Anfrage. Sie fügt an, dass die SVP eine demokratische Partei sei, in der nicht alle gleicher Meinung sein müssten. Es stehe einzelnen Parteimitgliedern frei, anders über das Zweierticket zu denken als die Parteileitung. An der Delegiertenversammlung ist zwar der zweite Wahlgang der Ständeratswahlen traktandiert, laut Panayides gibt es aber keine eigentliche Parolenfassung. Die Nominierung von Christa Markwalder sei primär Sache der FDP.

Adrian Spahr, Co-Präsident der jungen Berner SVP, hat Amstutz’ Votum für eine Einerkandidatur von Werner Salzmann weiterverbreitet. Unterstützt die Jungpartei den Aufruf? Eher nicht. «Wir haben das intern diskutiert», sagt Spahr auf Anfrage. Er persönlich sieht die Kandidatur von Christa Markwalder sehr kritisch, und er windet Beatrice Simon ein Kränzlein für ihren Rückzug. «Zentral ist, einen Durchmarsch von Rot-Grün zu verhindern, und dafür hat man sich nun auf dieses Zweierticket geeinigt», bilanziert Spahr.

Für die SVP-Parteileitung gilt offenbar: Es besteht noch Erklärungsbedarf bei der Parteibasis.

Bei der SVP-Wahlpartnerin FDP bleibt man cool. Man habe Amstutz’ Aufruf auf Facebook gesehen, sagt Kantonalsekretär Stefan Nobs. «Er entspricht nicht der Haltung der SVP.» Es gehöre zur Demokratie, dass es in allen Lagern Leute gebe, die mit beschlossenen Wahlnominationen nicht einverstanden seien.