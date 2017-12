Kanton startet Arbeiten für Kantonswechsel von Moutier

Obwohl noch Beschwerden gegen das Abstimmungsresultat hängig sind, hat die Berner Regierung beschlossen, die Vorbereitungsarbeiten für den Wechsel von Moutier zum Kanton Jura zu starten.

Sie sagt, sie wolle damit den Beschwerdeentscheiden nicht vorgreifen. Es gehe darum, die offenen Fragen in Bezug auf die Umsiedlung der in Moutier angesiedelten Verwaltungsstellen anzugehen, schreibt die Juradelegation des Berner Regierungsrats in einer Mitteilung vom Freitag. Konkret hat der Regierungsrat grünes Licht gegeben für eine Gesamtprojektorganisation.

Drei Teilprojektgruppen

Vorgesehen ist, dass sich eine Teilprojektgruppe unter der Leitung des früheren bernischen Wirtschaftsförderers Denis Grisel mit der Zukunft der dezentralen kantonalen Verwaltung in Moutier befasst. Das ist seit September bekannt.

Eine weitere Teilprojektgruppe wird von Stephan Michel, Experte für Staatsverträge, geleitet. Sie hat den Auftrag, ein Konkordat betreffend die Anpassung der Kantonsgrenze auszuarbeiten. Dieses Konkordat wird dem Grossen Rat und den Stimmberechtigten des Kantons Bern zur Genehmigung vorzulegen sein. Diese Teilprojektgruppe wird zudem eine vom Regierungsrat zu verabschiedende interkantonale Vereinbarung betreffend weitere Einzelheiten des Kantonswechsels erarbeiten.

Die dritte Teilprojektgruppe innerhalb der Staatskanzlei wird die nötig gewordenen Anpassungen der kantonalbernischen Gesetzgebung vornehmen. Die strategische Gesamtleitung des Projekts obliegt der Juradelegation des Regierungsrates. Die Koordination der Arbeiten in den drei Teilprojekten stellt Staatsschreiber Christoph Auer sicher.

Dieser sagte am Freitag auf Anfrage, die Berner Regierung habe den Start der Projektarbeiten ohne Absprache mit der jurassischen Regierung beschlossen. Die Regierung sei der Ansicht gewesen, es sei nun Zeit dafür. Wann Verhandlungen mit dem Kanton Jura über die Modalitäten des Kantonswechsels von Moutier beginnen, ist laut Auer noch offen.

Beschwerdeentscheide nicht vor Ende Jahr

Die Berner Regierung bedauert, dass zu den neun Beschwerden noch keine Entscheide gefällt worden sind. Die Beschwerden liegen beim Regierungsstatthalteramt Berner Jura, wo am Donnerstag der bisherige Statthalter Jean-Philippe Marti die Geschäfte an Nachfolgerin Stéphanie Niederhauser abgegeben hat. Marti rechnet mit Entscheiden nicht vor Ende Jahr. Im Juni entschied das Stimmvolk von Moutier an der Urne, zum Kanton Jura zu wechseln. (tag/sda)