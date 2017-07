Bauernverband macht Bauern schlecht

Man kann dem Berner Bauernverband jedenfalls nicht vor­werfen, er würde ein Problem kleinreden. Als er in seinem News­letter über Mängel bei Tiertransporten informierte, rückte er die Bauern in ein übertrieben schlechtes Bild. Im ersten Semester diesen Jahres habe die Polizei im Kanton Bern 33 Tiertransportkontrollen durchgeführt.

Dabei sei ein Drittel der Fahrkompositionen beanstandet worden. Das könne Bussen von über 500 Franken zur Folge haben, gab der Verband zu bedenken und warnte seine Mitglieder: «Dieses Resultat bestärkt die Kontrollorganisationen in ihrer Arbeit.»

Unweigerlich sind sie wieder da, die Erinnerungen an Zeiten, als «Grüselbauern» im Kanton Bern Schlagzeilen machten. Auf die Frage, was denn da genau be­anstandet werden musste, sagt die Polizei: «Es wurden Verstösse gegen das Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und das Strassenverkehrsgesetz festgestellt».

Und man stellt sich vor, wie Kühe in überladenen Viehbännen zusammengepfercht, auf dem Weg zum Viehmarkt argen Leiden ausgesetzt waren. Martina Rivola, Chefin Umwelt bei der Kantonspolizei, hütet sich davor, die aufgedeckten Mängel als Bagatellen zu bezeichnen.

Aber Besorgnis er­regend seien die Resultate der Kontrollen nicht gewesen, sagt sie und fügt hinzu: «Die Bauern müssen an sehr viel denken, wenn sie Tiere transportieren.» So müssen sie etwa wissen, dass der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Rampenseitenschutz nicht mehr als zehn Zentimeter betragen darf, damit das Vieh weder Kopf noch Gliedmassen durchstrecken kann.

Ist er grösser, ist das ein Verstoss gegen das Tierschutzgesetz, die Polizei macht Anzeige, die Staatsanwaltschaft legt Bussen fest. Wurde nicht genügend «saugfähiges Material» eingestreut, kann Urin auf die Strasse tröpfeln, was als Verstoss gegen das Tierseuchengesetz gilt.

«Am häufigsten waren die technischen Anforderungen an die Fahrzeuge nicht erfüllt», fügt die Polizei noch hinzu. Dabei kann es sich vom kaputten Rücklicht über den abgefahrenen Pneu bis hin zu einem fehlenden Absperrgitter oder der vergessen gegangenen Aufschrift «Lebende Tiere» um eine ganze Reihe von Delikten handeln.

Wenn die Mängel nicht gravierender sind, stellt sich die Frage, was die Polizei dazu bewogen hat, in der ersten Hälfte dieses Jahres 33 Kontrollen durchzuführen. Die Anzahl entspreche dem Durchschnitt der letzten Jahre, sagt sie. Dabei habe es sich um die Kontrolle eines einzelnen Fahrzeugs oder um eine grössere Aktion handeln können.

Letztere fanden laut dem Bauernverband an den Viehmärkten Mülenen, Biglen, Thun und Aarberg sowie um den Schlachthof Thun statt. Zudem sei auch an den Schafmärkten in Eggiwil und Schalunen in einer «grösseren Aktion» kontrolliert worden. Das gab unter den Bauern zu reden.

Adrian Affolter, stellvertretender ­Geschäftsführer des Bauernverbands, übt zwar keine Kritik an der Polizei, im Gegenteil: «Es ist ihre Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Transporte verkehrstauglich und tierschutzkonform sind.»

Was ihn jedoch stört, ist das Image, das in der nichtbäuerlichen Bevölkerung entsteht, wenn die Polizei in einem Grossaufgebot landwirtschaftliche Gefährte von der Strasse winke. Komme hinzu, dass solche Aktionen einen Schlachtviehmarkt beinahe lahmlegen oder zumindest verzögern könnten.

Deshalb – nicht, um sich gegen die Kontrollen an sich zu wehren – habe der Bauernverband die Verantwortlichen der Polizei um ein Gespräch gebeten. Künftig sollen die Organisatoren der Viehmärkte vor grossen Kontrollaktionen informiert werden. «Damit die Durchführenden wissen, dass es länger dauern kann, bis die Bauern mit ihren Tieren ankommen», erklärt Affolter.

Doch was sagt die Polizei dazu, wenn jeder dritte bäuerliche Tiertransport beanstandet werden muss? «Die Zahl ist wohl etwas hoch gegriffen», meint Martina Rivola. «Es gibt auch Kontrollen, bei denen alles in Ordnung ist.»

Der besagte Drittel beziehe sich auf eine der letzten grösseren Kontrollen, aufgrund derer der Bauernverband zu dem Gespräch eingeladen habe. Statistik führe sie keine, aber sie schätze die Quote der korrekten Fahrzeugkompositionen höher ein.

«Ich persönlich war sehr enttäuscht, dass es immer noch so viele Beanstandungen gab.»Adrian Affolter, stv. Geschäftsführer Berner Bauernverband

Trotzdem: «Ich persönlich war sehr enttäuscht, dass es immer noch so viele Beanstandungen gab», sagt Affolter. Enttäuscht ist er offenbar vor allem, weil einigen Bauern schwer zu helfen ist.

Denn gerade weil sie ihre Viehbännen nur selten hervor holen, hat das Inforama letztes Jahr zusammen mit dem Veterinärdienst, dem Bauernverband und der Kantonspolizei einen Flyer herausgegeben, auf dem steht, wie ein Tiertransport genau aussehen muss.

Das Papier sei an jedem Schlachtviehmarkt verteilt worden, teilt der Bauernverband mit. Es hat nicht die erhoffte Beachtung gefunden. Jetzt will der Bauernverband mit einer intensiveren Informationspolitik nachdoppeln. Das war es eigentlich, was er seinen Mitgliedern im Newsletter hatte mitteilen wollen. (Berner Zeitung)