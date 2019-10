7 Tage, 7 Fragen: Wer schützt die älteren Arbeitnehmer?

Es sind Schicksalsschläge, die tagtäglich irgendwo in der Schweiz passieren. Wenige Jahre vor der Pension wird ein älterer Arbeitnehmer auf die Strasse gestellt. Zu teuer, zu langsam, zu unflexibel: Wer es in den Augen seines Arbeitgebers nicht mehr bringt, wird in unserem leistungsorientierten Wirtschaftssystem gnadenlos aussortiert.