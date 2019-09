Sekundenschlaf: 71-Jährige baut Unfall

Am Freitag kurz vor Mittag kam es auf der A12 von Flamatt in Richtung Düdingen zu einem Verkehrsunfall. Auf der Höhe von Wünnewil geriet ein Auto auf den Pannenstreifen. Der Grund: Die 71-jährige Lenkerin fiel in einen Sekundenschlaf.

Die rechte Front ihres Autos prallte darauf gegen das Heck eines parkierten Pannenhilfefahrzeugs, welches dort angehalten hatte, um eine Panne an einem weiteren Fahrzeug zu beheben. Durch die Kollision wurde das Pannenhilfefahrzeug gegen das Pannenfahrzeug gestossen. Das Auto der 71-Jährigen kam anschliessend gegen die Mittelleitplanke zum Stillstand.