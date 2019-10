Komposthalle: Gericht heisst Beschwerden gut

In seinem Urteil hält das Gericht fest, «dass das streitbetroffene Bauvorhaben ohne weitergehende Abklärungen zur Geruchs- und auch zur Lärmproblematik nicht bewilligt werden kann». Übermässige Immissionen könnten nicht ausgeschlossen werden. Diese Ansicht werde auch in den Gutachten vertreten, die von der Gemeinde, von Bioleguma und vom Amt für Umwelt in Auftrag gegeben worden seien. Das Urteil des Kantonsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Weiterzug wird geprüft

Ob Bioleguma den Fall weiterzieht ans Bundesgericht, ist offen. «Der Entscheid ist für uns überraschend und nicht nachvollziehbar», sagt Rolf Etter von Bioleguma auf Anfrage. «Wir hatten ja eine gültige Baubewilligung des Oberamtes.» Dass das Kantonsgericht die Beschwerde nun gutheisse, erstaune. Bioleguma werde das Urteil genau analysieren und daraufhin entscheiden.

«Endlich ist unsere Meinung bestätigt», sagt Franz Etter, einer der Beschwerdeführer. Es wäre alles nicht nötig gewesen, hätten die Gemeinde, das Oberamt und die Ämter des Kantons den Einsprechern von Beginn an zugehört, ist er überzeugt.