Hochhängende Pläne für Hotelschiff

Für den riesigen Kran ist die Auswasserung des Schiffs ein leichtes Spiel. Kurz vor 14 Uhr beginnen die Motoren zu surren, und nach rund 20 Minuten ist das Schiff aus dem Broyekanal gehoben und auf den Trockenplatz gesetzt. Hier werden die Spuren des Alters sichtbar: Es hat Rost angesetzt und ist unten mit Algen bewachsen.

In den nächsten Monaten wird die MS Attila zu einem Hotelschiff umgebaut mit neun «exklusiven Gästekabinen». Hinter den Plänen steckt die Reederei Vully AG, die sich aus einer Gruppe von privaten Investoren aus den Regionen Bern, Murten und Biel zusammensetzt. Im Rahmen der Auswasserung heute Nachmittag stellen die Initianten ihr Herzensprojekt vor, von dem «die ganze Region profitieren wird».

Der Anfang

Die Idee sei im Frühling 2018 entstanden, blickte Verwaltungsratspräsident Richard Hurni zurück. Er habe sich mit Hans Hofstetter, dem Besitzer der Dreiseenschifffahrtsgesellschaft getroffen wegen einer Art Wohnboot. Doch der hatte schnell ein grösseres Projekt im Kopf: die ausgediente MS Attila, die vor seiner Haustüre dahinserbelte, zu einem Hotelschiff umzubauen – mit Schiffscontainern auf der Ladefläche. Angetrieben wird sie zukünftig von zwei neuen Elektromotoren mit Salzbatterie. Der Strom wird einerseits mit modernen Dieselgeneratoren erzeugt, andererseits mit den 75 Quadratmetern Solarpanels auf dem Schiff.

«Viele Leute unterschätzen, wie attraktiv die Dreiseenregion ist.»Marcel Jörg, Verwaltungsrat Reederei Vully AG und Hotelinhaber Muntelier

Die Initianten kontaktierten einen Anbieter, der im boomenden Kreuzfahrtgeschäft tätig ist, mit der Idee. «Er war begeistert», sagte Hurni. So ging es richtig los. Im August 2019 wurde die Reederei Vully AG gegründet, welche die MS Attila kaufte.

Das Hauptgeschäft liege bei der Dreiseenkreuzfahrt, blickte Verwaltungsrat Marcel Jörg, Inhaber des Hotels Bad Muntelier, in die Zukunft. Es sei ein Angebot, das in der Schweiz so nicht existiere und: «Viele unterschätzen, wie attraktiv die Dreiseenregion ist», erklärte er.

Ein stolzer Preis

Marcel Jörg beschrieb, wie so eine sechstägige Kreuzfahrt aussehen könnte. Die grössten Orte am Bieler-, Neuenburger- und Murtensee würden angesteuert. Den Tag verbringen die Gäste an Land mit Stadtführungen, Kulinarik, Museumsbesuchen oder Weindegustationen. Übernachtet wird im Hotelschiff. «Dieses Angebot lässt sich vermarkten», ist Marcel Jörg überzeugt. Eine solche exklusive Kreuzfahrt «für anspruchsvolle Gäste» hat allerdings seinen Preis. Konkrete Zahlen wollten die Initianten nicht nennen. Aber sie gehen von 3500 bis 5000 Franken pro Person aus, alles inklusive.