Betrunkener fährt mehrere Personen an

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr er auf seiner Fahrt erst einen 47-jährigen Mann an, welcher am Strassenrand stand. Weiter fuhr er eine 17-jährige Frau an, welche am Strassenrand entlangging. An der Kreuzung mit der Kantonsstrasse angelangt, konnte sich ein 32-jähriger Feuerwehrmann, welcher den Verkehr regelte, nur durch einen Sprung zur Seite von einer Kollision mit dem fraglichen Autofahrer retten. Dieser verliess daraufhin die Unfallstelle, nach wie vor am Steuer seines Autos, ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern.

Anhand der Zeugenaussagen und den getätigten Ermittlungen, konnte der fehlbare Lenker als einen 30-jährigen Mann aus der Region identifiziert und an seinem Wohnort angehalten werden. Bei ihm wurde ein erhöhter Alkoholpegel festgestellt. Zwecks Ermittlungen wurde er auf den Polizeiposten geführt. Ausserdem wurde ihm die Führerausweis entzogen.

Die beiden angefahrenen Opfer wurden verletzt durch Ambulanzen in Spitäler überführt.