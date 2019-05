41-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es in Promasens im Freiburgischen Glanebezirk zu einem schweren Selbstunfall. Eine 41-jährige Motorradfahrerin war auf der Route d'Oron in Richtung der Ortschaft Rue unterwegs, als sie aus noch unklaren Gründen in einer S-Kurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor.