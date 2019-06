Zwischen Thriller und Sozialkritik

«Das Jahr des Jüngers» ist eine Mischung aus Spionagethriller, Krimi und historischem Roman. Und es ist ein Stück weit auch eine Hommage auf den Dichter Stefan George, der 1868 in Deutschland geboren wurde und 1933 in Minusio bei Locarno starb. Immer wieder lässt Herrmann seine Protagonisten aus dessen Gedichten zitieren.

Der geheime Plan

Im Roman geht es um den Kreis von Anhängern, der sich um den Dichter gebildet hatte, und um ihren geheimen Plan. Sie wollten «die alte, heilige Ordnung» wiederbeleben. Mit diesem Ziel scharte der Dichter Jünger um sich, die «einen seelischen Bezug zu den grossen Gestalten und zur versunkenen Glorie des Abendlandes» hatten.

«Unsere Zeit ist laut und schnell, oberflächlich und selbstgefällig»Aus dem Buch «Das Jahr des Jüngers»

Herrmann lässt den Dichter dozieren: «Unsere Zeit ist laut und schnell, oberflächlich und selbstgefällig.» Der Mensch diene nur noch der Optimierung des ökonomischen Gewinns. «Das Geistige bleibt auf der Strecke, das Humanistische und somit Humane verkümmert.» Nicht allein indem er sich der Gedanken und dem Bestreben des Dichters annahm, beweist Herrmann, dass er wohl selber gerne «die zerstörerische Macht der Industrie brechen und auf das menschliche Mass zurückführen» würde.

Ein «bewahrendes Naturell»

Dass er, wie die Hauptperson im Buch, ein «bewahrendes Naturell» hat, beweist der Autor aber auch mit der Sprache, die er pflegt. Herrmann legt eine Sorgfalt an den Tag, die zwar nicht gerade in der «Glorie des Abendlandes versunken» ist, in unserer lauten und schnellen Zeit aber definitiv zu kurz kommt.

Hans Herrmann: «Das Jahr des Jüngers», Scratch-Verlag, Bickenbach (D), 254 Seiten

Weitere Beiträge aus der Region Emmental