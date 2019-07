Wo ein Turm ist, ist auch eine Brätlistelle

Was gibt es Schöneres, als in der Natur zu bräteln? Auf aussichtsreichen Hügeln, in kühlen Wäldern, an lauschigen Gewässern: Im Bernbiet gibt es Hunderte Brätlistellen. Jede Woche präsentieren wir eine Auswahl.

Zu beachten ist, dass das Platzangebot beschränkt ist und man das Holz zum Teil selbst organisieren muss. Aufeinander Rücksicht nehmen und zu den Einrichtungen Sorge tragen ist Ehrensache.

Getestet wurden die Plätze von BZ-Redaktor Markus Zahno. Mit seiner Familie führt er das nicht kommerzielle Portal www.brätlistellen.ch, auf dem bereits 250 Grillplätze verzeichnet sind.

Röthenbach – Chuderhüsi

Chuderhüsi: Hier findet man immer einen Platz am Grill. (Bild: Adrian Moser)

Fast 200 Treppenstufen führen hinauf zum 42 Meter hohen Chuderhüsiturm. Von der Plattform aus reicht die Aussicht an schönen Tagen bis in den Schwarzwald. Der erste Holzturm wurde 1998 erbaut und brannte 2001 nieder. Offizielle Brandursache: «unvorsichtiger Umgang mit Feuer». Doch Initiant Ruedi Megert und die Röthenbacher Behörden liessen sich nicht unterkriegen, bauten den Turm 2002 wieder auf. Schliesslich kam auch ein Brätliplatz dazu. Dieser besticht durch seine Grösse; hier können problemlos ein halbes Dutzend Familien gleichzeitig grillieren. Einer der Picknicktische ist sogar mit einem Zeltdach geschützt. Und einen Steinwurf vom Brätliplatz entfernt steht ein WC-Häuschen.

Anreise: Mit dem Auto: Beim Restaurant Chuderhüsi parkieren, die letzten 10 Minuten zu Fuss.

Mit dem ÖV: Der Wanderbus fährt jeweils samstags und sonntags (zweimal pro Tag) zum Restaurant Chuderhüsi.

Zu Fuss: Am Wanderweg Röthenbach–Würzbrunnen–Chuderhüsi–Bowil.

Bolligen – Bantiger

Der 188 Meter hohe Sendeturm auf dem Bantiger dient heute der Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen, zudem ist er ein Knotenpunkt im schweizerischen Richtfunknetz. 33 Meter über dem Boden, auf der Besucherplattform, bietet sich eine fantastische Rundumsicht. Bern wie Freiburg, Alpen wie Jura, Murten- wie Neuenburgersee, Uetliberg wie Pilatus sind von hier aus zu sehen. Panoramatafeln sorgen dafür, dass man all die Berge, Städte und Seen auch als Laie erkennt. Der Brätliplatz am Fuss des Sendemasts besteht aus zwei Feuerstellen, einem Steintisch und weiteren Sitzbänken. Er macht den Bantiger zum perfekten Ausflugsziel.

Anreise: Zu Fuss: Am Wanderweg Stettlen–Ferenberg–Bantiger–Hub–Krauchthal.

Mit dem Auto: Parkplatz Cholgrube oberhalb Ferenberg, 30 Gehminuten.

Mit dem ÖV: Bahnhof Stettlen oder Bolligen, rund 2 Stunden zu Fuss.

Reisiswil – Hochwacht

Bis 1798 war die Hochwacht bei Reisiswil eine wichtige Station im bernischen Höhenfeuer-Alarmsystem. Im Zweiten Weltkrieg diente der Turm als Fliegerbeobachtungsposten, heute ist er ein beliebter Aussichtspunkt. Zuoberst auf dem Turm präsentiert sich ein schönes Panorama über das Mittelland, vom Jura bis zu den Alpen. 150 Gipfel sind von hier aus sichtbar. Neben dem Turm kann man entweder im Waldhaus einkehren (sonntags offen) – oder gleich unterhalb des Waldhauses bräteln. Hier ist eine grosse Feuerstelle mit Bänken, aber ohne Tisch eingerichtet. Weiter unten, am Waldrand, finden wir eine zweite Feuerstelle mit Tisch.

Anreise: Mit dem Auto: Parkplatz unterhalb des Turms, 3 Gehminuten.

Zu Fuss: Am Wanderweg Melchnau–Hochwacht–Madiswil.

Mit dem ÖV: Bahnhof Madiswil oder Bushaltestelle Melchnau Oberdorf, rund 90 Gehminuten.

Köniz – Ulmizberg

Der Turm auf dem Ulmizberg wurde 1974 in Betrieb genommen. Zuerst übermittelten die daran montierten Schüsseln Telefonsignale. Seit der Einführung der Glasfaserkabel ist das nicht mehr nötig; heute werden hauptsächlich digitales Radio (DAB) und digitales Fernsehen (DVB) vom Ulmizberg aus gesendet. 13,5 Meter über dem Boden gibt es eine Aussichtsplattform, von der aus die Sicht bis zu den Alpen und zum Jura reicht. Am Fuss des Turms laden eine offizielle und mehrere «wilde» Brätlistellen zum Verweilen ein. Bei der offiziellen hat es einen Grill aus Eisen sowie einen massiven Tisch aus Holz. Auch von hier ist die Aussicht prächtig.