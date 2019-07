Wenn Tiere im Plastiksack enden

«Ja, das Bergen der toten Tiere auf den Nationalstrassen ist schon sehr gefährlich», sagt Thomas Zimmermann, zumal der Verkehr stets zirkulieren müsse. Der 53-jährige Strassenmeister arbeitet zwar primär im Magazin der Gebietseinheit I der Nationalstrassen des Werkhofs am Schermenweg in Bern. Doch ab und an fährt auch er hinaus auf die Autobahn, um totgefahrene Tiere einzusammeln oder eine Signalisation vorzunehmen.