Wenn Männer Tracht tragen

Zieht eine Frau die Tracht an, weiss sie ganz genau, was zu tun ist, respektive welche Teile aus dem Kleiderschrank zu nehmen sind. So eine Tracht ist von daher ein praktisches Kleidungsstück. Über Accessoires wie passende Schuhe oder eine korrespondierende Handtasche muss sie sich keine Gedanken machen. Eine Tracht ist eine Tracht, und es gehört dazu, was dazugehört. So weit, so bekannt.