Wegen Lidl: Die Gemeinde hat den Verkehr nachgezählt

Dass die Lidl Schweiz AG auf dem Stämpfli-Areal ihre erste Filiale im Emmental realisieren will, freut in Langnau nicht alle. «Das führt zu Mehrverkehr und übt Druck auf die Läden im Dorfkern aus», hiess es etwa in den Eingaben, die während der Mitwirkung zur entsprechenden Überbauungsordnung auf der Gemeindeverwaltung eingingen.