Wässermatte soll überbaut werden

So knochentrocken eine Revision der Ortsplanung scheinen mag, ist sie wahrlich nur auf den ersten Blick. Denn die Anpassung an die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen von Bund und Kanton wirken sich sehr direkt auf eine Gemeinde, deren Bürger und die Grundeigentümer aus. In Hindelbank scheint man sich dessen bewusst zu sein: Die Informationsveranstaltung des Gemeinderats in der Aula war sehr gut besucht. Und die Fragerunde zeigte, dass das Volk mitreden will. Bis am 23. September besteht mit der öffentlichen Mitwirkung die Möglichkeit, bei der Ortsplanung mitzugestalten.