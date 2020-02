Vielleicht bringen Lehrlinge die Lösung

Jürg Hirschi weiss, was das sogenannte Bahnwägli für einen Teil der Trubschacher Dorfbevölkerung bedeutet. «Ich bin selber aus dem Schachen», sagt der Mann, der in der Nachbargemeinde Trub die Zimmerei Hirschi betreibt. Es ist ein grosser Betrieb, er bildet aktuell 16 Lehrlinge aus. Und den Jüngeren unter ihnen, die noch keine eigene Baustelle betreuen können, möchte Hirschi nun eine interessante Aufgabe übertragen: Sie könnten dafür sorgen, dass das Bahnwägli in Trubschachen offen bleibt.