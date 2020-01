Velolenkerin bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist in Burgdorf eine ältere Velofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen war die ältere Frau auf der Heimiswilstrasse in Richtung Burgdorf unterwegs gewesen, als sie auf der Höhe des Fussgängerstreifens nach der Einmündung Grunerstrasse schwer verunfallte. Der genaue Hergang ist unklar, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Ermittlungen sollen auch die Rolle eines Autos klären, das zum Zeitpunkt des Unfalls an der Kreuzung vorbeifuhr.