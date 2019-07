Unbekannte zünden Autounterstand an

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen Autounterstand angezündet. Die Kantonspolizei Bern bekam kurz nach 3.50 Uhr die Meldung, dass an der Badimatte in Kirchberg ein Autounterstand brenne. 22 Angehörige der Feuerwehr Kirchberg brachten das Feuer an der Ecke Badimatte/Eystrasse unter Kontrolle. Sie konnten auch verhindern, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausweitete.