Tüftler wiegen Standortnachteile auf

Sie seien bislang vernachlässigt worden, findet Heike Mayer. Die Professorin für Wirtschaftsgeografie an der Uni Bern meint die «peripheren Regionen» wie das Emmental. In der wirtschaftsgeografischen Forschung seien sie kaum untersucht worden. «Die dort angesiedelten Betriebe sind jedoch durchaus innovativ», schreibt die Professorin in einem Bericht über eine Studie, die sie aktuell in Tirol durchführt.