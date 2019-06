Trachtenfest: Schöner gehts kaum

«Da gibt es nichts zu bemängeln», sagte ein Mann mit halbleinenen Hosen zu seinem Kollegen, dieser stimmte kopfnickend zu. Die beiden waren bereits am Samstag am Trachtenfest und liessen den Tag Revue passieren, während sie am Sonntagnachmittag auf den Beginn des Festumzuges warteten. Es war der krönende Abschluss des zweitägigen Bernischen Trachten- und Schweizerischen Volkstanzfestes in Langnau.