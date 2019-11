Tomaten aus städtischem Garten

Warum soll der Fenchel, die Gurke oder die Tomate im Grossverteiler gekauft werden, wenn dieses Gemüse auch auf einer Grünfläche mitten in Burgdorf angebaut werden könnte? Das sogenannte Urban Gardening hat in manchen Städten der Welt – von New York über Frankfurt bis nach Zürich und Bern – längst Fuss gefasst. Auf Flachdächern und auf Brachen kultivieren Private ihr eigenes Gemüse. Nun soll auch die Stadt Burgdorf die Möglichkeit dazu bieten. Dieser Meinung ist die SP-Fraktion im Stadtrat. Denn: «In der Stadt einen eigenen Garten anzulegen, liegt im Trend.»