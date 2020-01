Tinu Heiniger singt für Kultur in Syrien

Werner Neuhaus kennt man in der Region als den Bildhauer, der mit seiner Motorsäge aus schwerem Eichenholz filigrane Gebilde erschafft. Oder eigentümliche Figuren – Vogelmänner und Tiermenschen etwa. Doch Werner Neuhaus widmet sich der Kunst nicht nur in den heimischen Wäldern. Laut einer Medienmitteilung reiste er 2018 mit Oezlem Yasar nach Shengal, einem Gebiet im Irak, und nach Kobane in Syrien. Dabei habe sich die Idee für einen kulturellen Austausch mit dieser Region konkretisiert.