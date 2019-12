Strichliste bringt Kinder an den Strassenrand

Die Kinder sitzen in ihrem Klassenzimmer, an der hinteren Wand steht «Mobilität», darunter ein buntes Gewimmel mit Zahlen und Worten. Es ist das Ergebnis der Verkehrszählung, welche die 14 Buben und 12 Mädchen aus Hindelbank an einem Tag im November in ihrem Dorf gemacht haben. Von morgens um 6 bis abends um 19 Uhr gab es für jedes Fahrzeug, das vor dem Gemeindehaus vorbeirollte, einen Strich. Säuberlich aufgelistet in die betreffende Kategorie, wurden insgesamt 10’152 Verkehrsteilnehmer registriert.