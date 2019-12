Stille Nacht an Silvester

Man könnte zusammen singen, wie die Sebastiani-Bruderschaft in Rheinfelden. Oder von Haus zu Haus ziehen, verkleidet mit wunderschönen Masken, und den Menschen ein gutes neues Jahr wünschen, wie die Silvesterchläuse im Appenzellerland. Man könnte sich gemeinsam sportlich betätigen, zum Beispiel an einem Silvesterlauf wie jenem in Gersau. Oder man könnte ein grosses Feuerwerk organisieren – wobei das bei den laufenden Diskussionen rund ums Klima und die Umweltverschmutzung vielleicht nicht die beste Idee ist. Auf jeden Fall könnte man so einiges unternehmen, um dem alten Jahr Adieu zu sagen und das neue zu begrüssen.