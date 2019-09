Städtisches Erfolgsmodell versucht es auf dem Land

In der Stadt nennen sie das Angebot Co-Working-Space. Toni Lenz will das Gleiche nun in Langnau unter dem Titel Büroteilet anbieten. Das Konzept ist einfach: Nach dem Auszug von Bärtschi-Moto hat er im ehemaligen Ausstellungsraum am Mühlegässli 1 ein grosses Büro mit zehn komplett ausgerüsteten Arbeitsplätzen eingerichtet.