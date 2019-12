Stadtrat will den Klimanotstand ausrufen

Als Stadtratspräsidentin Barbara Lüthi das Abstimmungsergebnis bekannt gibt, brandet Applaus auf. Soeben wurde in Burgdorf der Gemeinderat beauftragt, den Klimanotstand auszurufen. Frenetisch klatscht das Publikum; unter ihnen auch rund 20 junge Klimademonstranten, die am Montagabend den Weg in den Gemeindesaal gefunden haben.