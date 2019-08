Spektakulärer Unfall mit drei Autos

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, 6.25 Uhr, gemeldet, dass es in Hindelbank zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto auf der Krauchthalstrasse in Richtung Krauchthal unterwegs. Unmittelbar vor der Verzweigung Sagi verlangsamte das Auto seine Fahrt, als ein zweites Fahrzeug im Begriff war, vom Sägeweg her nach links in die Krauchthalstrasse einzubiegen. Dieses kollidierte im Bereich der Verzweigung daraufhin zunächst mit einem dritten Auto, das in Richtung Hindelbank fuhr. Dieses wiederum geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich in das erstgenannte Auto, das die Fahrt verlangsamt hatte.