So sieht das Suttergut Nord künftig aus

Eine Visitenkarte sind die leer stehenden Industriehallen beim Bahnhof Burgdorf für die Zähringerstadt nicht. Der Zahn der Zeit nagt an den Gebäuden, in denen die Mitarbeiter der Maschinenfabrik Aebi während eines halben Jahrhunderts Landmaschinen und Geräte hergestellt haben. Dass auf der Industriebrache Wohn- und Gewerberaum entstehen soll, hat die Landbesitzerin, die in Baar ZG domizilierte Alfred Müller AG, längst publik gemacht. Details waren aber nicht bekannt. An einem Informationsabend hat die Investorin jetzt die Pläne präsentiert.