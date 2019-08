So kommt es am Emmenlauf nicht zum Stau

Am nächsten Mittwochabend ist ein gemütlicher Spaziergang entlang der Emme zwischen Bätterkinden und Aefligen keine gute Idee.Dann sind dort nämlich jene unterwegs, die es weniger geruhsam mögen. Zum 25. Mal messen sich Sportbegeisterte am Emmenlauf. Rund 1200 Teilnehmer werden erwartet. Als Königsdisziplin gilt der 10,5-Kilometer-Lauf. Was den Emmenlauf ausmacht, hat uns OK-Mitglied Christoph Sommer erzählt:pro Kilometer eine Geschichte.