So haben die Kinder mehr Spass am Lernen

Die Menschenschlange wird immer länger. Trotz Backofenhitze kreiert der Clown unermüdlich Tiere aus farbigen Luftballons. Aus einer anderen Ecke ertönt Örgelimusik, verschiedene Kleinkünstler zeigen ihre Shows, und manch einer sucht sich ein schattiges Plätzchen. Ort des Geschehens ist der Pausenplatz vor dem Schulhaus Preisegg in Hasle.

Doch der eigentliche Dreh- und Angelpunkt ist am Samstagnachmittag der dreistöckige Erweiterungsbau, der gegenüber dem Schulhaus steht. Zwar wird in diesem bereits seit letztem Dezember unterrichtet, doch gefeiert wird erst jetzt. Dafür grad in dreierlei Hinsicht: «Es ist Einweihungsfest, Schulabschluss und Aufrichtung mit den Handwerkern», erklärt Schulleiterin Barbara Christen. Das Rahmenprogramm ist vielfältig, den Abschluss bildet am Abend ein Festakt mit den Musikgesellschaften Biembach und Hasle-Rüegsau.

Die Informationen sprudeln nur so

Am Nachmittag stehen verschiedene Führungen auf dem Programm zu Themen wie: Architektur, Solaranlage, Kunst am Bau. Auch zeigen die Schülerinnen und Schüler den Besuchern das Schulhaus respektive das Stockwerk, auf dem sich ihr Klassenzimmer befindet. Nur zu gerne geben sie ihr Wissen weiter, die Informationen sprudeln teilweise nur so aus ihnen heraus.

Meist haben sich zwei Schüler zusammengetan, so auch Florence Sonderegger und Elena Hofer. Ihr Zimmer befindet sich im dritten Stock. «Sie können gerne mit uns kommen», sagt Florence Sonderegger freundlich und zeigt mit einer lockeren Handbewegung an, in welche Richtung es losgeht. Während dem Laufen erklärt sie, dass der Erweiterungsbau kein Neubau sei, sondern vorher im Kanton Zug stand und dort als Gymnasium diente. Die beiden Viertklässlerinnen zeigen die Gruppenräume, zeigen, wo sich der Materialraum befindet, der jedoch abgeschlossen ist. «Hier bewahren wir die iPads auf», begründet Elena Hofer die verriegelte Tür.

Doch die Führung ist längst nicht nur ein Gang durch den Korridor und eine Besichtigung der Räume: Die beiden Zehnjährigen erklären, wie die Klassen aufgeteilt sind, welche Fächer sie besonders mögen und dass sie gerne zur Schule gehen. Einstudiert hätten sie die Führung nicht. Sie hätten einzig im Unterricht angeschaut, welche Informationen die Besucher interessieren könnten.

Sie haben eine Kartoffel gesetzt

Der Rundgang endet im Schulzimmer der Mädchen: «Die drei Ventilatoren stehen hier, weil es sehr heiss wird», sagt Florence Sonderegger. Doch die Wärme kümmert die Mädchen nicht, vielmehr schwärmen sie von dem vielen Platz, den sie nun seit dem Umzug haben und dass ihre Klasse aus 12 Viertklässlern und 6 Drittklässlern bestehe.

Als die Eltern der beiden Mädchen eintreffen, zeigen sie voller Stolz auch ihnen ihr Klassenzimmer. Die Ecke mit den beiden bequemen Stühlen. Hier kann man sich zurückziehen, wenn es einem beispielsweise unwohl ist im Magen. Dann zeigen sie die Kartoffel, die sie gesetzt haben und die nun in einem grossen Topf zu einer grossen Staude herangewachsen ist. Und nicht vergessen werden darf der Geburtstagskalender, der an der Wand hängt, und an welchem Pult sie während des Unterrichts sitzen.

Auch Ben Kindler ist mit seinem Papa unterwegs, unten im Parterre: Der Kindergärteler führt ihn zuerst in das Werkzimmer, wo gebastelt und gemalt wird. Danach gehts weiter in den eigentlichen Kindergartenraum. Hier erklärt Ben seinem Vater, was er am liebsten spielt, nämlich mit den sogenannten Clics, kleinen, farbigen Bausteinen. «Das ist eine Rennbahn, die habe ich gemacht», sagt Ben und strahlt über das ganze Gesicht.

