Sie wurde von der klassischen Musik verschluckt 

Stephanie Szanto sitzt auf der Bank, lächelt in die Kamera. Datiert ist das Foto vom Mai 2012. Nun sitzt die Mezzosopranistin auf derselben Bank vor ihrem Elternhaus in Oberburg und lächelt erneut in die Kamera. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen sieben Jahre. Sieben Jahre, in denen viel passiert ist.