Sie wollen das Land besser nutzen

Deutlich sagte die Gemeindeversammlung in Hellsau Ja zur Teilrevision der Ortsplanung: Es gab lediglich zwei Enthaltungen, die restlichen 32 Anwesenden stimmten dem Geschäft zu. Diskussionen gab es keine, wie Gemeindeschreiberin Benita Christen sagt. So werden vier Gebäude respektive Gebäudegruppen der Bauzone zugewiesen. Dadurch soll die Nutzungsmöglichkeit auf Grundstücken am Bauzonenrand verbessert werden.