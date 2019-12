Sicher ist erst, dass Grimm wieder kommt

Es war ein politisches Erdbeben, das die Stadt Burgdorf bei den Gemeinderatswahlen 2016 durchgeschüttelt hat. Die etablierten Parteien SVP und FDP waren plötzlich nicht mehr in der Exekutive vertreten. Es war ihnen nicht gelungen, stadtbekannte Personen zu portieren, welche die frei werdenden Sitze von Hugo Kummer und Peter Urech hätten verteidigen können. Allerdings: Elias Maier (FDP) verfehlte die Wahl in die Stadtregierung um lediglich 28 Stimmen. Der siebte Sitz im Gemeinderat ging an Beatrice Kuster Müller (EVP), die das Mandat ihres zurückgetretenen Parteikollegen Martin Aeschlimann eroberte. Je einen Sitz gewinnen konnten die BDP mit Francesco Rappa sowie die GLP mit Christoph Grimm. Theophil Bucher (Grüne) besetzte den Sitz von Andrea Probst (GFL).