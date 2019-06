Schweigen ist nicht immer Gold

Nicht alle Firmen im Emmental verfügen über eine eigene Kommunikationsabteilung. Aber Beatrice Brenner, stellvertretende Leiterin des Medienausbildungszentrums in Luzern, äusserte am Wirtschaftszmorge in Sumiswald einen Rat, den auch kleine und mittlere Unternehmen umsetzen können: ihre Websites aktuell zu halten und sie insbesondere auch mit aktuellen Bildern zu bestücken.