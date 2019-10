Rüegsau erhöht nach 50 Jahren die Steuern

Diese Steuererhöhung sei vom Gemeinderat bereits in den letzten Jahren wiederholt in Aussichtgestellt worden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Sie stehe zu einem grossen Teil im Zusammenhang mit der notwendigen Erweiterung des Schulraums in der Gemeinde Rüegsau, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Entwicklung der Schülerzahlen führt in den kommenden Jahren zu mehreren zusätzlichen Klasseneröffnungen.

Abstimmung im Dezember

Künftig wird die Gemeinderechnung deshalb durch hohe Mietkosten für Schulraumcontainer belastet, da die bestehende Schulinfrastruktur über keine Raumreserven verfügt. Diese Mietkosten betragen zwischen 200’000 bis 300’000 Franken pro Jahr. Sie belasten das Budget 2020, da die Stimmberechtigen das im September 2018 vorgelegte Projekt zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen abgelehnt haben.

Ebenfalls, weil der Baukredit abgelehnt wurde, ist der durch die Stimmberechtigten bewilligte Planungskredit von 1,34 Millionen Franken innert zehn Jahren zulasten der Erfolgsrechnung abzuschreiben. Das Budget 2020 wird daher weiter mit jährlich 134’000 Franken belastet. Über das Budget 2020 sowie die durch den Gemeinderat beantragte Steuererhöhung stimmen die Rüegsauer an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember ab.