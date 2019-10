Rasender Dieb

Eine Garage in Wynigen bekam im Oktober letzten Jahres ungebetenen Besuch: Ein knapp 50-jähriger Tscheche brach in das Gebäude ein und entwendete einen Mitsubishi Lancer. Damit fuhr er nach Tschechien. Was mit dem Wagen anschliessend passierte, ist unklar. Der Osteuropäer behauptet, er habe damit einen Unfall gebaut.