Quadfahrer bei Unfall eingeklemmt

Am Montagnachmittag ist in Sumiswald ein Quadfahrer verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Lenker von Gammenthal herkommend in Richtung Dorfzentrum Sumiswald unterwegs, als sich das Quad an der Dorfgasse auf Höhe Apotheke überschlug.

Der Lenker wurde beim Unfall unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Er wurde zunächst durch Ersthelfer geborgen und bis zum Eintreffen der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte betreut. Anschliessend musste er von einem Ambulanzteam medizinisch versorgt und schliesslich mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.