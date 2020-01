Paolo Collavitis Neuanfänge

«Übergänge im Erwerbsleben» – so lautete das Thema am Neujahrsapéro der Stiftung Intact. Ins Auditorium der Berner Fachhochschule in Burgdorf waren rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Gewerbe und Politik gekommen, um über Übergänge für Menschen zwischen Erwerbslosigkeit und dem ersten Arbeitsmarkt zu diskutieren. Die Stiftung selbst sorgt für soziale und berufliche Perspektiven und bereitet Menschen, die ihren Job verloren haben, auf den Einstieg ins Berufsleben vor.