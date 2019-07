Neue Leute für den Handel und das Büro

Über 150 junge Leute aus der näheren und weiteren hatten in den letzten Tagen gut lachen: Sie bekamen am Bildungszentrum (BZ) Emme in Burgdorf ihre Diplome als Detailhandelsassistenten, Detailhandelsfachleute oder Kaufleute überreicht.

Moderiert wurden die Diplomfeiern von Lernenden im 1. Lehrjahr. Bei den Kaufleuten waren dies Anastazia Rumenovic, Lara Karoussos und Melisa Latifi, beim Detailhandel übernahmen Samuel Moule, Enisa Selmani und Envera Mujcic diese Aufgabe.

Detailhandelsassistenten

Note 5,5: Nicolas Zürcher, Dosenbach-Ochsner AG, Lyssach.

Weiter haben bestanden: Weiter haben bestanden: Egzon Basha, Migros Aare, Schönbühl; Eaven Duong, Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon; Fabienne Gfeller, Volg AG, Oberbipp; David Ghabbour, Coop Region Bern, Bern; Razulla Giasi, Coop Region Bern, Bern; Pavo Kozic, ESA, Burgdorf; Mine Kuzucular, Confiserie Widmer, Burgdorf; Alexandra Salzmann, Migrolino, Oberburg; Marianne Schenk, Volg AG, Oberbipp: Bayan Taha, Ikea AG, Lyssach.