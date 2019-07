Nach dem Bräteln gehts erst richtig los

Was gibt es Schöneres, als in der Natur zu bräteln? Auf aussichtsreichen Hügeln, in kühlen Wäldern, an lauschigen Gewässern: Im Bernbiet findet man Hunderte Brätlistellen. Jede Woche präsentieren wir eine Auswahl.

Zu beachten ist, dass das Platzangebot beschränkt ist und man das Holz zum Teil selbst organisieren muss. Aufeinander Rücksicht nehmen und zu den Einrichtungen Sorge tragen ist Ehrensache.

Getestet wurden die Plätze von BZ-Redaktor Markus Zahno. Zusammen mit seiner Familie führt er das nicht kommerzielle Portal www.brätlistellen.ch, auf dem bereits 250 Grillplätze verzeichnet sind.

Bärau – Hapbachmösli

Hapbachmösli: Vom Kletterturm bis zum Fussballplatz ist alles vorhanden. Foto: Adrian Moser

Der Spiel- und Brätliplatz im Hapbachmösli ist dem Ortsverein Bärau zu verdanken. Viel Herzblut stecken die Freiwilligen in diese Anlage, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Neben der Feuerstelle stehen auf dem Areal drei grosse Tische, auch Brennholz ist reichlich vorhanden. Die Kinder freuen sich über den Spielplatz mit Kletterturm, Rutschbahn, Sandkasten und Drehbaum. Sie «choslen» am Brunnen oder fordern die Erwachsenen zu einem Match am Pingpongtisch heraus. Der Rasenplatz lädt zum Fussball spielen ein, die Pétanque-Bahn dazu, Kugeln zu werfen. Haben wir noch etwas vergessen? Ja, klar: Eine WC-Anlage hat es im Habpbachmösli ebenfalls.