Mitte April beginnt der erste Arzt

Das Ärztezentrum in Bärau ist auf gutem Weg: Christoph Meili, Facharzt für Innere Medizin FMH, wird Mitte April seine Arbeit aufnehmen und beim weiteren Aufbau des Ärztezentrums mitwirken. Er bringt langjährige Erfahrung als Arzt mit eigener Praxis und als leitender Arzt an einem Spital mit. Im geschichtsträchtigen Gebäude der ehemaligen Zettlerei des Lauterburgareals in Bärau entsteht auf rund 340 Quadratmeter die erste von zwei geplanten Gemeinschaftspraxen. Sie bietet Platz für zwei bis drei Hausärzte.