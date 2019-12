Mister Bernerland Bank geht

Peter Ritter verkörpert, was die Bernerland Bank gegen aussen darstellt: Seriosität, Nähe zu den Menschen und Dienstleistungsbereitschaft. Seine Identifikation mit dem Unternehmen geht so weit, dass sich das Braun des Schriftzugs im Braun seiner Anzüge wiederfindet. Aber jetzt will der Mann mit dem steten Lächeln im Gesicht die operative Leitung abgeben.