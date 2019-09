Migros-Filiale überfallen

Es geschah am Freitag um 20.30 Uhr in der Migros-Filiale in Kirchberg. Im Laden an der Solothurnstrasse, der um 21 Uhr schliesst, waren noch verschiedene Leute am Einkaufen. Plötzlich drang eine maskierte Person in einen Nebenraum ein, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld.