Mann beraubt und leicht verletzt

Am späteren Montagnachmittag, um circa 17.40 Uhr, ist an der Pestalozzistrasse in Burgdorf ein Mann von zwei Unbekannten beraubt worden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen lief ein Mann die Mergeletreppe hinauf und ging von dort in Richtung Pestalozzistrasse. Im Bereich der Hausnummer 49 wurde er von zwei Personen unvermittelt angesprochen. «Die Täter gingen das Opfer in der Folge tätlich an und entwendeten Bargeld», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die beiden entfernten sich daraufhin zu Fuss in Richtung Mergeletreppe, wo sie gemäss Aussagen auf zwei weitere, ebenfalls unbekannte Personen trafen.

Der Geschädigte sei beim Vorfall leicht verletzt worden, heisst es weiter. Angaben zufolge fuhren während der Ereignisse zwei Autos am Tatort vorbei. Der Lenker des einen Fahrzeuges hielt an und sprach sowohl den Überfallenen als auch die Angreifer an.

Junge Täter

Beide Täter sind gemäss aktuellen Erkenntnissen ungefähr 18 bis 20 Jahre alt; sie hatten ihr Opfer auf Schweizerdeutsch angesprochen. Einer der Männer ist circa 175 cm gross und von dunkler Haut- sowie Haarfarbe. Er soll ein dunkles T-Shirt getragen haben. Der andere ist circa 185 cm gross, von heller Hautfarbe und hat dunkle Haare und Augen. Er soll Baggyhosen getragen haben.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 031 342 81 31 zu melden. Dieser Aufruf richtet sich insbesondere an jene Personen, die die erwähnten Autos gelenkt haben. (we)

(Berner Zeitung)