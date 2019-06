Lichterlöschen im Sternen

Im einst überaus erfolgreich geführten Sternen Trub geht gar nichts mehr. Das Restaurant bleibe bis auf weiteres geschlossen, teilt Wirt Remo Mosimann auf der Homepage mit. Gründe nennt der Pächter keine.

Doch gemäss der «Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch» hat Mosimann in einem Schreiben an Lieferanten und Partner informiert, dass über die Trueberbueb AG der Konkurs eröffnet worden sei. «Daher wird auch die Geschäftstätigkeit im Landgasthof Sternen per sofort eingestellt.» Der Zweck der AG, deren Verwaltungsratspräsident Mosimann ist, bestand laut dem Handelsregister im Betrieb von Gastrolokalen.