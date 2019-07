Letztmals via Langnau zum Schlachthof

Sie kommen von allen Seiten. Einigermassen geländegängige Autos mit angehängten Viehbännen steuern in Langnau auf die Markthalle zu, fahren dafür rechts an der Ilfishalle vorbei und entlang der Ilfis zum Parkplatz. Dort laden die Bauern Rindvieh aus. Meistens sind es ausgewachsene Kühe, die nun auf dem mit Sägemehl bestreuten Platz vor der Halle angebunden werden. Zur Begrüssung malt man ihnen dort eine Nummer auf die Hüfte.

Es ist Schlachtviehmarkt. Und es geht zügig vorwärts. Die Kuh kommt auf die Waage, danach kontrolliert Hansueli Leuenberger, ob mit ihren Papieren alles in Ordnung ist. Etwa, ob die Nummer auf den Ohrmarken mit den Begleitdokumenten übereinstimmt. Leuenberger ist Mitarbeiter des Berner Bauernverbands, der die öffentlichen Schlachtviehmärkte überwacht.

Gefragtes Fleisch

Jetzt führt der Landwirt sein Tier, von dem er sich trennen will, in den gedeckten Bereich. Lange muss er es nicht anbinden, bald kommt es zur nächsten Station: zu Mitarbeitern der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, der Proviande. «Sie geben eine Schatzung ab», sagt Res Bärtschi vom Verband Markthalle Oberes Emmental. Es handle sich um eine «neutrale Qualitätseinstufung»: Die Proviande-Experten legen anhand von «Fleischigkeit und Fett» einen Preis fest. Das ist das Mindeste, was die Bauern bei der nun folgenden Versteigerung erwarten können.

Angebunden warten die Kühe auf die nächste Station.

Würde keiner der Viehhändler mehr bieten, «würde das Tier von Proviande einem Händler zugeteilt», erklärt Bärtschi. Aber das werde nicht passieren, prophezeit er auf dem Weg zur eigentlichen Versteigerung. Denn weil die Kuhzahlen in der Schweiz sänken, sei Rindfleisch aktuell sehr gefragt. Gab es auch schon gegen 80 Rinder an einem Schlachtviehmarkt in Langnau, sind diesmal nur 44 angemeldet.

Ohne Tamtam

Der Akt der Versteigerung läuft ohne Tamtam, sachlich und zügig ab. Der Landwirt stellt sich mit seiner Kuh neben Versteigerer Simon Schlüchter und übergibt diesem das Dokument mit Gewicht und Schatzung. Schlüchter achtet darauf, dass er seinen Daumen auf den Richtpreis legt, nicht dass ein um ihn herumstehender Viehhändler einen Blick darauf erhaschen könnte.

«Es ist gut, dass wir hier aus der Sache rauskommen.»Samuel Liechti, Langnau

Über die Kuh verrät der Versteigerer nicht viel mehr, als wie schwer sie ist und unter welchem Label sie gehalten wurde. Ringsum werden Zahlen genannt, keine Minute später ist das Tier verkauft. Der Händler bezahlt 5.50 Franken pro Kilo. 1.45 Franken über dem Schatzwert.

Man trifft sich zum Kaffee

Der Landwirt tat also gut daran, sein Tier nicht einfach zu Hause im Stall zu verkaufen. Auch für Roland Rothenbühler ist die Preistransparenz der Grund, weshalb er seine Tiere meistens am regionalen Schlachtviehmarkt in Langnau verkauft. Der Rüderswiler Landwirt und Gemeindepräsident hat gerade 65 Rappen pro Kilo herausgeholt. «Der Aufwand hat sich gelohnt», sagt er. Wenn er wolle, könne er um 9 Uhr zu Hause sein. Der Markt begann um 8 Uhr. In der Ecke neben dem Rechnungsbüro betreibt Hanni Kohler aber wie eh und je ein kleines Restaurant. Die landwirtschaftliche Zusammenkunft muss ja nicht zwingend bloss einen ökonomischen Nutzen haben.

Viehhändler und Landwirte verhandeln rasch und zügig.

Doch lange versäumen sich die Landwirte in der Markthalle nicht. Niemand würde merken, dass sie an diesem Dienstagvormittag eine Ära beenden. Denn die Zeiten, da im Dorf Langnau Kühe vorgeführt wurden, sind nun definitiv vorbei. Mit dem Juli-Schlachtviehmarkt hat die letzte grössere Veranstaltung in der Markthalle neben dem Ilfisstadion stattgefunden.

Es war eng

Liegt also auch etwas Wehmut in der Luft? Bei Roland Rothenbühler keineswegs. Er freut sich auf die neue Halle in Schüpbach. Und Samuel Liechti? Der Langnauer Landwirt war an vorderster Front dabei, als der Verband Markthalle Oberes Emmental gegründet und die Halle neben dem Ilfisstadion 1995 gebaut wurde. Zu dieser Zeit sass er für die SVP im Gemeinderat. Reut es ihn, dass das Gebäude nun ausgedient hat? «Nein, es ist gut, dass wir hier aus der Sache rauskommen.» Damit meint er die verkehrs- und parkplatzmässig engen Verhältnisse, die in Langnau an grossen Märkten und Auktionen jeweils herrschen.

Es bleibt die Hoffnung

«Das gibt eine gute Sache in Schüpbach», ist Liechti überzeugt. «Und es ist auch gut für die Tigers», fügt er als Hocheyfan hinzu. Bleibe zu hoffen, dass das zweite Eisfeld tatsächlich gebaut werde, wirft jemand dazwischen. Ob es finanziert werden kann, wird laut Peter Jakob, Verwaltungsratspräsident der SCL Tigers AG, im Januar 2020 definitiv entschieden.

Bleibe zu hoffen, dass das zweite Eisfeld tatsächlich gebaut werde, wirft jemand dazwischen.Samuel Liechti, Langnau

Aber so oder so: Sobald die letzte Kuh im Lastwagen eines Viehhändlers ihre vermutlich letzte Fahrt antritt, ist es Res Bärtschis Aufgabe, den Boden von Sägemehl und Kuhdreck zu reinigen und aus der Markthalle bis zum Mittag wieder einen Parkplatz zu machen.

